Суррогатное материнство: вопросы эпохи пандемии

Ребенок любой ценой, всегда ли это законно и этично? Во время карантина активизировались дебаты о суррогатном материнстве.

Территория детей

... Необычное видео, появившееся в апреле в соцсетях, дало новый виток дебатам о суррогатном материнстве. Ряды одинаковых кроваток, детский плач, распашонки с именами - эти младенцы рождены от суррогатных матерей на украинской территории. Медсестра с нежностью перечисляет: "Здесь детки из Америки, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии, а также из Болгарии, Румынии, Австрии, Мексики и Португалии".

Из-за карантина их родители не смогли в срок добраться до Украины. Видео снято крупнейшим в республике центром по оказанию репродуктивных услуг Biotexcom. Мы побывали в этой киевской клинике. Сюда ежедневно обращаются женщины, желающие выносить ребенка для бездетных клиентов - потенциальные суррогатные матери. При посредничестве центра на свет ежегодно появляются более 300 малышей.

Критики называют клинику "фабрикой малышей". Директор Альберт Точиловский обращает внимание на то, что центр - единственное в Европе учреждение такого рода, результат гарантирован. По его словам, уже сегодня его клиенты могут выбрать пол ребенка; в будущем в случае принятия новых законов, надеется он, родители смогут оговаривать и физические данные, цвет глаз, например, или определенные таланты у ребенка. Клиника и ее владелец не раз оказывались в центре скандалов и расследований. Однако Точиловский сохраняет спокойствие и оптимизм: "Целые страны запрещали ЭКО - напоминает он. - А теперь говорят, что к 2025 году каждый третий ребенок будет из пробирки. Мы входим в постиндустриальную экономику. Суррогатное материнство, чип, подключенный к мозгу, это - будущее".

Суррогатное материнство строго запрещено в 8 странах Европы. Из-за отсутствия законов в ряде государств оно находится в "серой зоне", а Греция и Великобритания разрешают лишь безвозмездное вынашивание ребёнка для другого человека.

Украина наряду с Россией - в коротком перечне стран, разрешающих коммерческое суррогатное материнство. В том числе для иностранцев.

Украинские репродуктивные клиники успешно конкурируют с американскими, признанными эталоном в этой сфере. Главное преимущество - стоимость.

По статистике в последние пять лет на украинской территории от суррогатных матерей родились свыше 4 тысяч детей, 90% - для родителей -иностранцев.

Уполномоченный по правам ребенка на Украине говорит о юридических лакунах, недостаточном контроле в секторе, что, по его словам, открывает дверь для разного рода злоупотреблений. Суррогатное материнство Николай Кулеба называет эксплуатацией женщины. "Украина превратилась в супермаркет суррогатного материнства. Ребенок стал продуктом, а женщина - инкубатором, которая должна выносить этот "продукт" для кого-то другого", - констатирует он. И приводит примеры: "Если заказчики во время беременности решат, что больше не хотят ребенка, суррогатная мать вынуждена сделать аборт и вернуть деньги. Если она родит ребенка, а клиенты откажутся его забрать, женщине придется сдать его в приют, так как юридически она не имеет на него никаких прав".

Выбор мамы

В Виннице в 300 километрах от Киева живет Ольга, чемпионка по бодибилдингу и тренер. А еще эта красивая брюнетка - суррогатная мама, выносившая ребенка для китайской пары. Малыш родился в июле этого года.

Ольга согласилась поговорить открыто, другие женщины, у которых мы просили интервью, на это не пошли. Ольга не считает, что подверглась эксплуатации, а медицинское обслуживание называет безупречным. Рождение малыша для китайской пары изменило ее жизнь, позволив купить дом для себя и дочери. Ольга рассказывает о том, как вступила в суррогатное материнство: "Вначале я пришла за деньгами, но потом, уже беременная, поняла, что создаю кому-то семью, мои мысли тогда поменялись. Деньги - это хорошо, но дать кому-то жизнь, это - чуть-чуть больше".

Мы спросили Ольгу, не сложно ли ей было отдать младенца. Женщина уточнила, что "изначально понимала, что ребенка нужно отдать, не испытывала к нему никаких материнских чувств".

Через несколько дней после интервью родители ребенка, которого выносила Ольга, смогли наконец обнять малыша. Они прилетели из Ухани, где провели долгий карантин. Чжу, отец мальчика, переполнен эмоциями: "Мы говорим Ольге спасибо, большое спасибо. И называем ее любящей мамой, а не суррогатной. Она помогла нам в том, что без нее у нас не получалось".

Право на ребенка

Следующая остановка в нашем путешествии - Франция, где многие пары сделали выбор в пользу суррогатного материнства на Украине. Агенты по недвижимости Селин и Максанс женаты 10 лет. Женщина страдает бесплодием, супруги много лет пытались завести ребенка с помощью разрешенных репродуктивных технологий, но безуспешно. В конце концов они решились обратиться к суррогатной матери. Пара выбрала Украину, центр, который, по их словам, дает максимальные гарантии и клиентам, и суррогатной маме.

Селин отмечает: "Порой мне кажется, что люди думают, что мы чуть ли не крадем ребенка. Это неверно, так как женщина которую в широком обиходе называют суррогатной матерью, не имеет никакого отношения к младенцу. Да, она его вынашивает, но генетически они не связаны".

Чтобы осуществить свою мечту, Селин и Максанс залезли в долги: проект "суррогатная мать" обойдется им в 70 тысяч евро. Но ни цена, ни сложности с законом не могли их остановить.

По мнению супругов, суррогатное материнство следует приравнять к другим репродуктивным технологиям, а значит, легализовать. "Для меня суррогатное материнство - такая же репродуктивная техника, как и любая другая, - уточняет Селин. - Некоторые женщины рождаются без матки или с аномалиями этого органа. Это не их вина. Почему они должны быть наказаны, а другие пары (там, где у женщин, к примеру, некачественные яйцеклетки или у мужчины - нежизнеспособная сперма) могут получить помощь?"

Кого считать родителем?

Движение Manif pour tous во Франции - во главе лагеря противников суррогатного материнства. Активисты говорят, то борются с эксплуатацией женского тела. К их аргументам присоединилась часть французской интеллигенции. Рене Фридман - пожалуй, самый известный гинеколог страны.

Именно под его патронатом 38 лет назад во Франции родился первый малыш "из пробирки" - итог экстракорпорального оплодотворения. Доктор активно боролся за открытие доступа к этой технологии для одиноких женщин и лесбийских пар. Но суррогатное материнство для него - непреодолимая красная линия. "Для акушера, который, как я, помогал тысячам женщин в родах, переживал с ними эти моменты, мать - та, кто дает жизнь, - говорит профессор. - Когда вы входите в плоскость торговых отношений, это означает, что у вас есть организация, есть посредники, помощники, и это - уже эксплуатация. Я лично предпочитаю сосредоточиться на совершенствовании методов репродуктивной медицины, чтобы уменьшить количество бесплодных".

В новом законопроекте о биоэтике, недавно принятом французским парламентом, речь об отмене запрета на суррогатное материнство не идет. Однако новая поправка теперь обязывает родителей, не имеющих биологической связи с ребенком, рожденным за границей суррогатной матерью, проходить процедуру усыновления ребенка. Именно против этого требования 19 лет вели борьбу Сильви и Доминик Меннессон. Их девочки-близнецы были рождены в США суррогатной матерью, но американское свидетельство о рождении детей во Франции не признали.

Власти требовали, чтобы, мать удочерила девочек, зачатых с помощью донорской яйцеклетки. Пара отказалась.

"Это дискриминация мужчины и женщины, отца и матери. Нам говорят, что единственно возможной матерью является та, которая производит человека на свет! Это каменный век просто, - возмущается Сильви. - Какая-то сакрализация деторождения в ущерб воспитанию, без учета желания родителей иметь потомков, их заботы о малышах с первой минуты жизни, их родительства по призванию. Для нас требование об усыновлении было неприемлемо".

Годы разбирательств, и затем вердикт Европейского суда по правам, человека против Франции. В конце концов Париж признал Сильви и Доминика законными родителями девочек.

Прецедент помог десяткам так называемых "родителей по призванию" легализовать свидетельства о рождении детей, полученные за границей. Новый закон может повернуть процесс вспять.

Сильви сожалеет о такой позиции Франции: "Наших детей годами называли "детьми-призраками, призраками Республики". Они жили в стране, но их как будто не было, они в реестрах не значились. Это очень затрудняет повседневное существование. Ситуация, когда пары с мечтой о детях едут за границу, тоже ненормальна. Франция вполне может организовать суррогатное материнство у себя, сделать эту практику доступной на безвозмездной, альтруистической основе. Это позволит остановить всех этих жуликов, которые непонятно откуда возникают, обманывают людей, обещая им невесть что".

Ее муж Доминик напоминает: "Мы всегда хотели донести мысль о том, что суррогатное материнство - это прежде всего про человеческие отношения. Мы остались большими друзьями с замечательной женщиной, которая помогла нам, ее роль в нашей жизни очень важна. И мы очень много значим для нее: сообща мы сделали что-то потрясающее".

Дочка двух пап

Мы заканчиваем расследование в Италии, где суррогатное материнство также вне закона.

Андреа и Джанни живут в Милане с маленькой дочерью Анной. Мужчины заключили брак в 2013 году в США, до того, как гей - союзы разрешили в их родной Италии. Чтобы создать полноценную семью, партнеры решили воспользоваться суррогатным материнством.

Андреа рассказывает: "Это стало венцом нашей любви. Если спросите, какой день был самым счастливым в моей жизни, я скажу - 2 августа 2014 года, когда родилась Анна. Тогда сбылась мечта стать семьей в полном смысле этого слова. Я хотел ребенка, он хотел ребенка.... Будь я моложе, я, возможно, сделал бы еще одну попытку".

Андреа и Джанни год провели в суде, чтобы добиться легализации в Италии американского свидетельства о рождении Анны. В конце концов их признали законными родителями.

Джанни рассказывает: "Для нас это был хэппи энд. Однако в Европейском суде по правам человека лежит немало дел, подобных нашему, так как на местах родители не могут сдвинуть процесс с мертвой точки. Что это значит? Вот у ребенка в реальной жизни есть два родителя, их знают в школе, во дворе, но эти родители не признаны законом".

Анне - 6 лет, и она в курсе необычной истории своего появления на свет. Девочка охотно рассказывает, что "родилась из живота подруги семьи" и радуется, что у нее "целых два папы".

Рождение Анны вдохновило Андреа на написание книги. Повесть "Два мужчины и люлька" - литературный подарок дочери и попытка изменить настроения общества.

"Я хочу, чтобы однажды она ее прочла и поняла свою историю. Считаю, что самое главное - дать ей как можно больше любви. Нам очень важно донести, что наша семья - это любящая семья!" , - говорит Андреа.

Джанни добавляет: "Наши дети - очень желанные. Бывает, что дети появляются... случайно и их тоже очень любят. Но наш ребенок рожден в результате очень осознанного выбора, который мы подтверждаем день за днем".