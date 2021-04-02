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Тайвань

На Тайване растёт число жертв крушения поезда

 Павел Барсуков
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На Тайване растёт число жертв крушения поезда
Авторское право  hsnews.com.tw via AP
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Число жертв крушения скоростного поезда на Тайване превысило 50 человек. Число раненых достигает 150. Восьмивагонный экспресс, следовавший по восточному побережью острова, сошёл с рельсов на выезде из горного тоннеля. Несколько вагонов получили сильные вореждения от ударов о стены. По числу жертв катастрофа стала крупнейшей за несколько десятилетий.

Элен Дэвидсон, корреспондент "Гардиан":

"Несколько часов потребовалось на то, чтобы достать всех пассажиров из обломков. Всё это время там оставались 70-80 человек. На кадрах можно видеть, как искорёжило вагоны. По кранйей мере один из них перевернулся прямо в тоннеле. Это большая трагедия, и власти сейчас делают всё возможное, чтобы выяснить её причины".

Всего в поезде, по уточнённым данным, находились 496 человек. Причиной трагедии, по предварительным сообщениям, стало столкновение с автокраном. Он был припаркован на склоне выше тоннеля, но не поставлен на ручной тормоз. Машина съехала вниз и оказалась на путях. Водителя автокрана задержали и допрашивают.