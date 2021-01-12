Эпидемия грозит жителям сгоревшего в Боснии лагеря для беженцев "Липа"

После пожара в лагере для беженцев «Липа» в Боснии и Герцеговине мигрантам грозит эпидемия. Об этом предупреждают гуманитарные организации. Сейчас сотни людей размещены в палатках во временном центре у границы с Хорватией. По словам активистов, с ухудшением погоды мигранты стали чаще жаловаться на проблемы со здоровьем.

В основном это инфекционные и кожные заболевания, такие как чесотка и педикулез, респираторные инфекции, у некоторых наблюдается кашель, у кого-то повышенная температура. Не так просто в данных обстоятельствах определить, что это — COVID-19 или какая-то другая респираторная инфекция. Верика Ресевис Датский совет по проблемам беженцев

Лагерь «Липа» в Боснии и Герцеговине сгорел в конце декабря. По данным полиции, его подожгли сами мигранты после отъезда сотрудников Международной организации по миграции, которые не смогли продолжать работу в отсутствии электричества, отопления и водоснабжения.