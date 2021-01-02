Палаточный городок для мигрантов-погорельцев

Боснийские военные начали устанавливать палатки для обустройства сотен мигрантов в сгоревшем лагере "Липа" недалеко т границы с Хорватией. Власти Боснии и Герцеговины сначала объявили, что расселят погорельцев на территории бывшего армейского комплекса в центральном районе страны, но этот план был отклонён после бурных протестов местных жителей. Целые сутки мигранты провели в автобусах, но в результате внровь оказались в сгоревшем лагере. Последние две ночи они грелись у костров.

"Сегодня мы останемся голодными. Хорошо, мы не против. Мы можем приспособиться к этому. Мы можем пить воду, нам этого достаточно. Но проблема в том, что нам нужны нужны для этого хоть какие-то ёмкости", - говорит этот молодой пакистанец.

В результате пожара в центре временного содержания в районе города Бихач в конце декабря около 1000 мигрантов остались без крова посреди зимы. Местные власти обвинили в поджоге самих обитателей.

Временный палаточный городок будет действовать под контролем Международной орагнизации по миграции. Ранее она предписывала воастям Сараево закрыть лагерь "Липа" из-за условий проживания, несоответствующих стандартам.