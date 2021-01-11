Гонка со временем: врачи и добровольцы борются с непогодой в Испании

Власти Мадрида уже третьи сутки подряд ведут гонку со временем: в минувшие выходные в испанской столице выпало до 50 см осадков, толстый белый ковер покрыл улицы, сделал непроходимыми дороги, перекрыл доступ к важным объектам инфрастуктуры.

С понедельника снегопад уступил место похолоданию: в Мадриде и центральных районах страны столбик термометра опустился до отметки - 8 грудсов°С. Такая погода, по данным испанского метеорологического агентства, продлится как минимум до четверга.

Работник Эдуардо Гомес, сотрудник по уборке снега, говорит: "Мы должны как можно скорее расчистить все входы в метро. Особое внимание уделяется опасным перекресткам с интенсивным движением, пешеходным переходам, входам в общественные здания".

Муниципальные службы уже который день работают по усиленному графику: им предстоит расчистить 700 дорог, движение на которых затруднено. Министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка призвал граждан без необходимости не выходить на улицы.

Парализованный с пятницы Международный аэропорт "Мадрид-Барахас" в воскресенье вечером частично возобновил работу, как сообщил на пресс-конференции министр транспорта Хосе Луис Абалос: с помощью армии удалось расчистить две взлетно-посадочные полосы. Он заверил, что, несмотря на непогоду, в понедельник в Испанию будут доставлены дозы вакцины от нового коронавируса.

Участие в уборке снега - в основном вокруг больниц и распределительных центров розничной сети - принимают и добровольцы. Министр здравоохранения Сальвадор Илла в Twitter поблагодарил врачей и медработников за их самоотверженность - некоторые были вынуждены бросать свои машины и часами добираться до работы пешком: "Приверженность, которую демонстрирует работники здравоохранения - пример солидарности и самоотверженности".