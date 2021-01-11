Американская ассоциация гольфистов отказалась от турнира на полях Трампа

Вслед за компаниями-владельцами крупнейших соцсетей от Дональда Трампа стали отворачиваться спортивные объединения. Ассоциация профессиональных игроков гольфа США PGA объявила о разрыве соглашения о проведении турнира 2022 г. на полях гольф-клуба Trump Bedminster в Нью-Джерси. По словам президента PGA Джима Ричерсона, совет директоров Ассоциации принял такое решение для спасения репутации:

«Стало ясно, что проведение Чемпионата PGA на полях Trump Bedminster навредит бренду PGA America. Под угрозой окажутся будущие мероприятия и это может негативно сказаться на нашей работе в долгосрочной перспективе. По этой причине совет принял решение воспользоваться нашим правом и прервать контракт на проведение Чемпионата PGA 2022 г. в Trump Bedminster».

В администрации клуба Trump Bedminster отметили, что разочарованы решением PGA и считают его нарушением контрактных обязательств. В заявлении сказано, что клуб уже потратил многие миллионы долларов на организацию турнира 2022 г.