Возвращение дзюдо и триумф сборной России

Наконец произошло то, чего так долго ждали дзюдоисты и любители этого вида спорта: после восьми месяцев вынужденного перерыва в Будапеште стартовал турнир "Большого шлема".

Амадин Бушар снова поднялась на верхнюю ступень подиума в категории до 52 кг, как и в феврале. Фрацуженке была решительно настроена на победу и в конце концов добилась своего.

Золотую медаль ей вручил Колин Кай, CEO Huawei Technologies в Венгрии.

Мужской сборной России в первый день турнира в Будапеште не было равных. Особенно отличился Яго Абуладзе, который в финальном поединке в категории до 60 кг одолел своего товарища по команде Роберта Мшвидобадзе. Абуладзе удалось получить решающую оценку вадза-ари и завоевать своё первое "золото" турнира "Большого шлема".

Награды в этой категории вручил Сергей Соловейчик, вице-президент международной федерации дзюдо.

Яго Абуладзе поделился своими впечатлениями после победы: “Я надеюсь, что так же будет продолжаться дальше, что мы будем брать золото, все наши ребята будут всегда в финале. Это наши тренеры хорошо нас подготовили. Как только они смогли нас вывести с карантина на сборы, сразу нас вывели и у нас шла подготовка без остановки".

Косоварка Дистрия Красники вновь продемонстрировала невероятное мастерство. Поклонникам дзюдо запомнится этот восхитительный бросок осото, который она выполнила в отборочном матче. В финале Красники одержала верх над олимпийской чемпионкой Паулой Парето и удостоилась высшей награды в категории до 52 кг.

Медали вручил Агрон Кука, президент федерации дзюдо Косово.

“Не только для меня, для нас всех это время было очень непростым. Тем ценнее это прекрасное чувство, потому что мне удалось победить на первом турнире после такого сложного периода. Эта золотая медаль - одна из самых важных в моей карьере”, - призналась Дистрия Красники.

Второй полностью российский финал состоялся в категории до 66 кг. Абдула Абдулжалилов завоевал "золото", а Якуб Шамилов - "серебро".

Канадка Джессика Климкайт стала лучшей в категории до 57 кг.

Мировой тур международной федерации дзюдо возобновился в полном соответствии с новыми требованиями безопасности. Первый турнир после начала мировой пандемии covid-19 проходит без зрителей, но спортсмены рады возможности побороться за награды, а любители дзюдо могут насладиться этим зрелищем на экранах у себя дома.

В первый день соревнований в Будапеште все говорили о Дарье Белодед. Непобедимая в самом легком весе дзюдоистка впервые попробовала свои силы в категории до 52 кг. Украинка показала, что и в этом весе с ней придётся считаться и удостоилась бронзовой награды.