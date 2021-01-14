COVID-19: новые штаммы, новая изоляция

Испания переживает уже третью волну эпидемии коронавируса, и больницы страны работают в авральном режиме. Суточное числе новых случаев заражения достигает 39 тыс - это самый высокий показатель с начала пандемии. Число панциентов в отделениях интенсивной терапии с 24 декабря увеличилось на 39%.

Министерство здравоохранения призывает сограждан "неукоснительно соблюдать санитарные меры и ограничения, введённые местными властями регионов страны", отмечая, что "это единственный способ контролировать распространение инфекции".

В конце декабря Испания начала вакцинацию своего населения, насчитывающего почти 47 млн человек. На данный момент центральное правительство распределило более миллиона доз между 17 автономными сообществами королевства.

Великобритания сообщила о самом высоком суточном числе смертей с момента начала пандемии - более 1,5 тыс. И эксперты в области общественного здравоохранения назвали это признаком "феноменального провала политики и практики". Под огнём критики британское правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. На заседании парламентского комитета премьер-министр выразил особое беспокойство распространением в стране нового бразильского штамма коронавируса, выявленного вскоре после британской мутации.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы остановить проникновение бразильского варианта вируса в нашу страну. Мы предприняли шаги, чтобы остановить распорстранение у нас южноафриканского штамма, вон и французы предприняли шаги, чтобы остановить проникновение штамма, обнаруженного в Кенте. Так действуют сейчас многие страны".

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации Италия решила продлить до 30 апреля чрезвычайное положение, срок действия которого истекает в конце января. Такое решение было принято на заседании правительства страны.

По последним данным, в Италии выявлено более 2,3 млн случаев COVID-19, более 80 тыс пациентов. пациентов.

Вновь ужесточила карантинные меры Португалия. С пятницы жители страны должны будут соблюдать режим самоизоляции. К ним обратился премьер-министр Антониу Кошта:

"Главное правило - оставаться дома. Каждый из нас должен применять это правило, чтобы защитить других и защитить себя, только тогда мы выиграем нашу борьбу с пандемией".

Эксперты в области здравоохранения говорят, что потребуется до восьми недель, прежде чем уровень инфицирования упадет до показателей дорождественского периода.