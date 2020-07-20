Covid-19: впереди США и Бразилия

Пляжи Виргинии заполнены отдыхающими, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом на большей части территории США. В минувшее воскресенье Министерство здравоохранения сообщило о почти 12,5 тыс новых случаев заражения, около 90 заболевших скончались.

Флорида в настоящее время считается эпицентром эпидемии в стране. По данным властей, в округе Майами-Дейд отделения интенсивной терапии в больницах загружены примерно на 127%.

На США приходится почти четверть случаев Covid-19 в мире, это около 3,7 млн человек.

Второе место в этом списке занимает Бразилия, где насчитывается уже более 2 млн заражённых коронавирусом. Эпидемия и меры по её сдерживанию в стране сильно политизируются. После многочисленных митингов, на которых звучала критика президента Жаира Болсонару в минувшее воскресенье на улицы вышли его сторонники.

"Это очень тяжёлое время, мы выходим из периода, когда у власти были левые, и я чувствую, вижу, как Бразилия движется вперёд, как жизнь становится лучше. и я очень верю в нашего президента, потому что он простой, правдивый человек, который действительно хочет лучшего будущего для страны".

7 июля тесты самого Болсонару на Covid-19 дали положительный результат. До постановки диагноза он уделял много времени общению с людьми напрямую, зачастую без маски. На данный момент около 79 тысяч бразильцев скончались от последствий заражения коронавирусом.