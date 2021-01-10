Последние дни президента: демократы готовы предпринять новую попытку импичмента Трампа

В Вашингтоне у здания Капитолия, на которое напали сторонники уходящего президента Дональда Трампа, усилены меры безопасности. Во время беспорядков погибли пять человек, в их числе был сотрудник полиции. Законодатели-демократы требуют отстранить Трампа от власти еще до конца его срока 20 января в соответствии с 25-ой поправкой к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Кэролин Мэлоуни, член палаты представителей США: "Он (Трамп) представляет собой явную угрозу нашей демократии. Если он не уйдет в отставку, то лидеры нашей страны должны собраться и требовать применения 25-ой поправки с тем, чтобы отстранить его от должности. Если они не будут действовать, Конгресс на следующей неделе возьмет инициативу на себя , что бы вторично поставить вопрос об импичменте".

В минувшую среду приверженцы Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси настаивает на том, на штурм Капитолия людей спровоцировали действия Трампа. За два часа до начала совместного заседания сената и Палаты представителей он выступил перед сторонниками, призвав их выйти к Капитолию.

Симпатизирующие Трампу американцы продолжают протесты. В городе Сент-Пол, столице штата Миннесота, акцию в поддержку Трампа устроили около ста человек.