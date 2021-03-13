Лула сделал прививку и призвал последовать его примеру

Экс-президент Бразилии Лула да Силва в субботу сделал прививку от коронавируса в пригороде Сан-Паулу. Через две, максимум четыре недели, он получит вторую дозу, уточнил 75-летний политик.

В среду, в первом публичном выступлении после его восстановления судом в политических правах, Лула да Силва подверг резкой критике действия нынешнего главы государства по борьбе с эпидемией.

"Я счастлив и надеюсь, что эта вакцина даст результат, о котором я мечтаю и о котором мечтает бразильский народ. Все люди хотят, чтобы им сделали прививку от этого монстра, называемого коронавирусом. Президент республики должен перестать закрывать на это глаза!" - заявил Лула да Силва после вакцинации.

Сам глава государства Жаир Болсонару на днях впервые показался на публике в маске. При этом он продолжает отрицать эффективность вакцинации и заявляет, что сам не будет делать прививку.

Между тем Бразилия опередила Индию по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, снова заняв второе место после США. С начала эпидемии жертвами Covid-19 здесь стали более 275 тысяч человек.