Штраф президенту Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару появился на общественном мероприятии без маски и был оштрафован за нарушение санитарных ограничений, введённых в связи с пандемией.

В субботу Болсонару возглавил многотысячный мотопробег своих сторонников по улицам Сан-Паулу. Он приветствовал толпу со своего мотоцикла, а затем и с грузовика. Сторонники президента консерватора в шлемах, но большей частью без масок скандировали лозунги о том, что маски бесполезны для тех, кто уже вакцинирован. Это утверждение оспаривают большинство экспертов в области здравоохранения.

По данным местных властей, в акции в поддержку Болсонару приняли участие 12 000 мотоциклов. Пресс-служба правительства штата Сан-Паулу сообщила, что за нарушение правил, требующих использования масок в общественных местах с мая 2020 года, президенту выписан штраф в размере 110 долларов США.

Ранее Болсонару также оштрафовали за то, что он был без маски во время майского митинга со сторонниками в северо-восточном штате Мараньяо. Губернаторы этого штата и Сан-Паулу противостоят Болсонару по вопросу ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.