ВОЗ призвала мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от коронавируса

Вакцина от коронавируса должна быть доступна всем, но в бедных странах без прививки могут остаться девять из десяти человек. Об этом предупреждают правозащитные и благотворительные организации, указывая на то, что богатые государства продолжают накапливать дозы одобренных препаратов, чтобы вакцинировать свое население. Накануне о расширении контракта с Pfizer с 300 миллионов до 600 миллионов доз вакцины объявила глава Еврокомиссии Урсулла фон дер Ляйен.

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от COVID-19.

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "В настоящее время применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть - средние. Существует явная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают препарат". Это "блокирует всю систему закупок и распределения", - сказал гендиректор ВОЗ, напомнив о губительных последствиях "вакцинного национализма".

Надеждой для бедных стран может стать вакцина, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Поставщик обещал продавать препарат по некоммерческой цене во время пандемии. У прививки есть и еще одно преимущество: ее можно хранить в стандартных условиях охлаждения. В конце декабря прошлого года "зеленый свет" применению этой вакцины дала Великобритания.