Эксперты, приступившие к расшифровке одного из черных ящиков разбившегося у берегов Индонезии самолета, надеются, что данные бортового самописца прольют свет на причины трагедии. Новейший Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air рухнул в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек. Родственников попросили опознать найденные на месте крушения вещи пассажиров.
Катастрофа в Индонезии: что расскажет "черный ящик"
Катастрофа в Индонезии: что расскажет "черный ящик"
Родственница пассажира: "Вот, то что касается обуви моего мужа... Мы просто хотим убедиться, его это обувь, или нет. Нам говорят, мол, мы вам поможем идентифицировать родственников. Вот и все. Но эти туфли - не его. Это другие. Красные... Поэтому, может быть я смогу подтвердить, что это не его обувь".
Спасатели не обнаружили ни одного выжившего. Но многим трудно в это поверить и смириться с утратой близких...
Родственница пассажира: "Мы надеемся, что правительство сможет в скором времени обнаружить всех жертв катастрофы. Но я все еще надеюсь, что мой муж жив. Я очень хочу, чтобы так и было. И другие члены нашей семьи думают об этом. Мой супруг очень волевой человек".
Накануне эксперты идентифицировали останки 24-летней девушки, погибшей в этой авиакатастрофе. Джоннатан Синтия Деви была родом из Восточной Явы, химиком по профессии. Женщину удалось опознать по отпечаткам пальцев.
Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося. Вместе с тем известно, что именно на самолете, потерпевшем крушение, во время предыдущего рейса были зафиксированы технические неполадки. Руководство Lion Air утверждает, что все неисправности были устранены.