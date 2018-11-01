Катастрофа в Индонезии: что расскажет "черный ящик"

Эксперты, приступившие к расшифровке одного из черных ящиков разбившегося у берегов Индонезии самолета, надеются, что данные бортового самописца прольют свет на причины трагедии. Новейший Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air рухнул в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек. Родственников попросили опознать найденные на месте крушения вещи пассажиров.

Родственница пассажира: "Вот, то что касается обуви моего мужа... Мы просто хотим убедиться, его это обувь, или нет. Нам говорят, мол, мы вам поможем идентифицировать родственников. Вот и все. Но эти туфли - не его. Это другие. Красные... Поэтому, может быть я смогу подтвердить, что это не его обувь".