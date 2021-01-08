Украина: локдаун после праздников

На Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные правительством страны из-за пандемии коронавируса. Однако, несмотря на то, что общее число инфицированных достигло 1 099 493, власти не стали вводить локдаун на период празднования Нового года и Рождества. В крупных городах, таких как Львов, люди ходили в рестораны и на рождественские ярмарки, а в горных районах на западе страны местные жители отпраздновали Рождество красочными гуляниями без масок.

Между тем, система здравоохранения загружена до предела - врачей не хватает, а больницы переполнены.

Борис Рыбун, начальник областного патологоанатомического отделения, Львов: "Профилактические и карантинные меры были необходимы для предотвращения массовых собраний людей. Этого не было сделано. Мы видели, как люди праздновали Новый год, как все происходило почти в каждом городе, поэтому я думаю, что будут последствия этого".

Украинские врачи за минувшие сутки зарегистрировали 8 997 новых заражений коронавирусом, что на 30% выше показателя, чем днем ранее. Больше всего таких случаев выявлено в Киеве и Одесской области.

"Меры должны были быть более строгими, чтобы люди были более защищены", - говорит Александра, у которой муж и сын больны COVID-19.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала решение Минздрава Украины ввести жесткие карантинные ограничения, так как посчитала, что это негативно повлияет на благосостояние украинцев и их доступ к медицинским услугам и образованию.