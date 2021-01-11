Сельский врач сражается с пандемией в Украинских Карпатах

На телеге, запряжённой парой лошадей, сельский врач Виктория Махныч регулярно объезжает пациентов в нескольких деревнях в Украинских Карпатах. С началом пандемии её работа стала особенно опасной — в том числе из-за отношения самих местных жителей, которые, с одной стороны, боятся коронавируса, и при этом — не соблюдают санитарные ограничения. «В первый раз, когда мы пришли к пациенту, чтобы взять мазок (для ПЦР-тестирования), — рассказывает она, — мы были в костюмах биозащиты. Соседи чуть не избили нас, потому что испугались».

Виктория Махныч опасается резкого всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников с традиционными застольями, крупными развлекательными мероприятиями и богослужениями. Жёсткий общенациональный карантин был введён на Украине только 8 января. Критики правительства называют это решение запоздалым, скептики сомневаются, что властям удастся контролировать соблюдение санитарных мер, особенно вне крупных городов.

По данным Gradus Research, только 20% украинцев воспринимают коронавирус как серьёзную или очень серьёзную угрозу для себя. Многие плохо относятся к ношению маски в церквях. Жительница села Ильцы Прасковья уверена, что санитарные меры и вера в Бога плохо сочетаются:

«В доме Божьем Господь спасает нас от всего, спасёт и от этого. Не нужны маски в храме. Просим милости у Господа».

Несмотря на решение об ужесточении общенационального карантина в некоторых городах страны муниципальные власти не поддержали новые санитарные ограничения, в частности, в Тернополе и Черкассах.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано свыше 1 млн 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки этот показатель вырос более чем на 4 тыс. Жертвами пандемии признаны почти 20 тыс. человек.