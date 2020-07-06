Парижский Лувр снова открыл свои двери, но не для всех

Парижский Лувр вновь приветствует посетителей. Почти четыре месяца музей был закрыт из-за пандемии коронавируса. Но с утра понедельника у входа в под пирамидой выстроилась очередь. Желающие прикоснуться к прекрасному должны приобретать билеты онлайн и носить маски.

Жан-Люк Мартинес, директор Лувра: "Сейчас есть возможность походить по Лувру при несколько иных обстоятельствах. Людей здесь намного меньше, чем раньше. Обычно мы принимаем в день более 30 тысяч туристов. В летнее время около 40 тысяч. Теперь мы сократили пропускную способность до 7,5 тысяч".

Туристы передвигаются по заранее разработанным маршрутам. В общей сложности для гостей доступны порядка 70% залов, в том числе галереи с наиболее популярными, знаковыми предметами культуры и искусства.

Лами Николь, туристка: "Я очень счастлива, потому что для меня Лувр - один из самых больших и самых красивых музеев мира. Конечно, мы можем посетить его и виртуально, Но зайти в это здание, пройтись по залам, увидеть экспонаты в реальной жизни, что может быть лучше".

Арсель Бертран, туристка из Франции: "Очень важно, чтобы культурные центры, наконец снова стали доступны. Нам это необходимо. Но также музеям и выставочным залам нужны посетители, чтобы выжить. В том числе и поэтому мы здесь".

Кризис, причиной которого стала пандемия коронавирусной инфекции, нанесла бюджету музея ущерб в размере 40 миллионов евро. Руководство музея считает, что ближайшие три года в финансовом плане будут тяжелыми.