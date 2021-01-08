"Филомена" завалила Испанию снегом

Такого снегопада давно не помнят здешние места: на север, центр и восток Испании обрушился шторм "Филомена". По расчётам синоптиков, к воскресенью белый ковер должен покрыть половину территории страны.

Более 200 трасс оказались недоступными для грузового транспорта: "Мы были вынуждены остановиться в Монреаль-дель-Кампо. Когда мы попытались продвинуться немного дальше, то очень об этом пожалели", - рассказывает этот дальнобойщик.

Снегом завалило и Мадрид. Непривычные к такому зрелищу жители испанской столицы смогли попробовать экзотические виды досуга (снежки и валяние в снегу), а также спорта (коньки).

Синоптики не исключают, что эпизод начала января войдет в анналы Испании как крупнейший снегопад за последние несколько лет: "Наконец-то пошёл снег! Мы решили пойти погулять, мы счастливы как дети!" - говорит эта супружеская пара.

"Мне очень нравится! - восклицает девушка. - Это просто волшебство, я обожаю белый цвет!"

Был побит и температурный рекорд: в ночь со среды на четверг столбик термометра показал в испанских Пиренеях -34,1°C. По данным метеорологов, в воскресенье "Филомена" должна покинуть территорию Испании и направиться к северо-западному побережью Африки.