Непогода в Италии и Хорватии

Северные районы Италии оказались в минвушие выходные во власти непогоды. Под тяжестью мокрого снега в некоторых местах обрушились деревья и столбы электропередач. Около 7 тысяч домов остались без света.

В других районах из-за проливных дожей и схода селевых потоков затопило подвалы домов, на помощь жителям были мобилизовны пожарные. Автомагистраль между Южным Тиролем и Австрией оказалась перекрыта. В воскресенье утром снегоуборочные машины так и не смогли полностью расчистить некоторые участки автотрассы А22 между Випитено и Бреннером - пограничным перевалом в восточных Альпах.

Центральная Италия пострадала от наводнений, вызванных проливными дождями и таянием снега. Многие дороги стали непроезжими. Из-за сильных паводков эвакуируют жителей коммуны Нонантола в провинции Модена в Эмилии Романье. Здесь вышла из берегов река Панаро, затопив набережную. В некоторых домах вода поднялась до полуметра. 60 семей доставлены в пункты временного проживания. Затоплены обширные территории и в других регионах Италии.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в коммуне Нонантола также ожидаются дожди.

В воскресенье зимние бури вызвали разрушения на Адриатическом побережье Хорватии. Южные ветры со скоростью до 130 км/ч обрушились на города Сплит и Шибеник в центральной Далмации, перекрыв все паромные перевозки на хорватские острова. Побережье у городков Кастели и Рогозница было затоплены в течение нескольких часов после проливных дождей, волны местами достигали 6-метровой высоты. Несколько небольших лодок, стоявших в доках этих городов, разбились и затонули во время шторма. Путешественникам рекомендовали избегать приморских дорог.