Сверхсмертность в Саксонии

В этом похоронном агентстве, расположенном к северу от Дрездена, знают о высокой смертности в Саксонии не понаслышке. Сейчас сюда поступает в четыре раза больше запросов, чем обычно, и сотрудникам приходится выдерживать большую нагрузку, в том числе и психологическую. Говорит один из директоров агентства Бенджамин Вольф:

– Нам, в основном, приходилось забирать умерших из домов престарелых. Иногда мы приезжали в одно и то же место дважды в день или три раза в неделю. И когда слышишь, как работники обсуждают между собой, кто из стариков будет следующим, просто сердце сжимается. Очень тяжело это всё видеть... К тому же, приезжая в очередной раз, замечаешь, что обслуживающий персонал становится всё более уставшим и измотанным.

Похоронным бюро Саксонии пришлось добиваться того, чтобы их официально признали ключевой службой, обеспечив, в частности, необходимой защитной одеждой сотрудников. Из Дрездена передаёт корреспондент Euronews Кейт Брэди:

– Перегружены и здешние крематории. Морозильные камеры десяти крематориев Саксонии рассчитаны на 1700 тел. Но сейчас едва успевают проводить кремацию. В некоторых местах гробы складывали штабелями, в других – оборудовали временное хранилища.

В мэрии Дрездена, столице Саксонии, говорят, что требуется большая координация в данных вопросах со стороны региональных властей.

– Мы изыскиваем все возможности, чтобы поддержать похоронные агентства и разгрузить медицинские учреждения, – отмечает работник мэрии Ева Яхниген. – Задействованы крематории в других федеральных землях, кроме того, мы храним тела умерших, чтобы можно было их кремировать позднее.

До проведения вакцинации лишь строгие ограничения способны снизить заболеваемость, но, по словам директора похоронного агентства Адрианы Вольф, в Саксонии немало тех, кто пренебрегает мерами предосторожности.

– Некоторые отказываются мириться с фактами и не носят защитную маску… Я вновь повторяю, что нахожусь на передовой, здесь идёт настоящее сражение. Отнеситесь к этому серьёзно!

Но это сражение, похоже, далеко от завершения, поскольку, согласно прогнозам, Саксонию ждёт дальнейший рост числа заболеваний и летальных исходов.