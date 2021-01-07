Демократы требуют признать Трампа недееспособным, а прокуратура грозит уголовным делом

Избранный президент США Джо Байден обвиняет действующего главу государства Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в Вашингтоне. Штурм Капитолия в разгар парламентских слушаний об итогах выборов, в ходе которого погибли по меньшей мере четыре человека, он назвал «одним из самых мрачных дней в истории страны». Трамп, по словам Байдена, пытался таким образом помешать законной передаче власти.

То, что мы видели, было не выступлением несогласных. Это были не беспорядки, не протест. Это был хаос. Они не протестующие, не называйте их так. Это была бунтующая толпа, мятежники, внутренние террористы. Джо Байден избранный президент США

Демократическая партия ставит вопрос об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призывает вице-президента Майка Пенса объявить его недееспособным и взять на себя полномочия главы государства. В противном случае, по словам Пелоси, Конгресс запустит процедуру отстранения Трампа от власти.

С жёсткой критикой президента после штурма Капитолия выступили и видные республиканцы, в том числе сенатор Линдси Грэм, — один из наиболее близких соратников уходящего главы государства. По его словам, теперь именно с этим событием будет ассоциироваться президентство Трампа. Грэм требует тщательно расследовать обстоятельства нападения, принять меры, чтобы подобное не могло повториться, и строго наказать всех участников штурма, которых сенатор также называет «террористами».

Фигурантами дела о нападении на Конгресс США стали уже более 50 человек. Исполняющий обязанности прокуратура округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что будут возбуждены ещё десятки уголовных дел на федеральном уровне и в Вашингтоне. Он не исключил возможности предъявления обвинений и самому Дональду Трампу.