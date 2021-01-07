Демократы требуют признать Трампа недееспособным, а прокуратура грозит уголовным делом

Демократы требуют признать Трампа недееспособным, а прокуратура грозит уголовным деломКомментарии
Избранный президент США Джо Байден обвиняет действующего главу государства Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию в Вашингтоне. Штурм Капитолия в разгар парламентских слушаний об итогах выборов, в ходе которого погибли по меньшей мере четыре человека, он назвал «одним из самых мрачных дней в истории страны». Трамп, по словам Байдена, пытался таким образом помешать законной передаче власти.
Демократическая партия ставит вопрос об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призывает вице-президента Майка Пенса объявить его недееспособным и взять на себя полномочия главы государства. В противном случае, по словам Пелоси, Конгресс запустит процедуру отстранения Трампа от власти.
С жёсткой критикой президента после штурма Капитолия выступили и видные республиканцы, в том числе сенатор Линдси Грэм, — один из наиболее близких соратников уходящего главы государства. По его словам, теперь именно с этим событием будет ассоциироваться президентство Трампа. Грэм требует тщательно расследовать обстоятельства нападения, принять меры, чтобы подобное не могло повториться, и строго наказать всех участников штурма, которых сенатор также называет «террористами».
Фигурантами дела о нападении на Конгресс США стали уже более 50 человек. Исполняющий обязанности прокуратура округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что будут возбуждены ещё десятки уголовных дел на федеральном уровне и в Вашингтоне. Он не исключил возможности предъявления обвинений и самому Дональду Трампу.