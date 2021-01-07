"Сторонники Трампа мотивированы"

В США звучат призывы использовать 25-ю поправку к Конституции, предусматривающую досрочное прекращение полномочий главы государства, а демократы вновь говорят об импичменте Дональда Трампа из-за событий на Капитолийском холме в Вашингтоне. После беспорядков, сорвавших заседание палат Конгресса, от Трампа отвернулись несколько соратников, а ряд сотрудников администрации подали в отставку.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил: "Трамп и я, мы прошли через множество испытаний и мне очень не нравится, что все так обернулось, с моей точки зрения он был последовательным президентом, но сегодня все, что я могу сказать — не рассчитывайте, на меня, всему есть предел, я старался помочь".

Вслед за акцией протеста Вашингтоне в десяти американских штатах прошли демонстрации в поддержку Дональда Трампа.

Комментирует политолог Томас Гифт (Университетский колледж Лондона): "Сегодня утром был опубликован соцопрос, проведенный Yougov, по этим данным 45% республиканцев полностью поддерживают либо в какой-то мере одобряют штурм Капитолия. Существует сегмент американского правого крыла, который неустанно поддерживает Трампа, эти люди убеждены в правдивости его ложных заявлений о фальсификации выборов и они очень мотивирована. И, сожалению, многие политики-республиканцы боятся отмежеваться от этого сегмента, представители которого, скорее всего, продолжать поддерживать политические амбиции Дональда Трампа даже после того, как он покинет свою должность".

На этом фоне значительную долю ответственности за вторжение демонстрантов в Конгресс американские политические деятели от обеих системообразующих партий возложили на действующего главу государства, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.