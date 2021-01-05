Испания "платит" за праздники

К Испании приближается третья волна пандемии? Судя по серьёзным выражениям лиц участников пресс-конференции правительства, посвященной ситуации с COVID-19, ответ утвердительный.

За прошлую неделю коронавирусом заразились на 32% больше испанцев, чем за предыдущую. Общее число инфицированных в стране скоро достигнет отметки в 2 миллиона человек.

Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании: "Наблюдается тенденция к росту числа заражений, что ведёт к увеличению количества госпитализаций и заполняемости отделений интенсивной терапии. В связи с этим, будут приняты соответствующие меры в рамках нашей стратегии противостояния второй волне".

Власти опасаются, что многочисленные нелегальные вечеринки по случаю празднования Рождества и Нового года приведут к всплеску заболеваемости. Его ожидают в ближайшие дни. Для сдерживания пандемии в Каталонии с четверга и на десять дней изолируют по периметру местные муниципалитеты, а также закроют торговые центры.

Что касается вакцинации, - и она не особо в помощь из-за своих медленных темпов. К понедельнику в стране насчитывалось 83 тысячи привитых. При этом, от региона к региону вакцинация проходит неравномерно. Если в Астурии, к примеру, использовано свыше 80% доз препарата, то в Кантабрии этот показатель едва превышает 5%.

Пока в королевстве применяется только вакцина Pfizer-BioNTech - единственная одобренная в ЕС.

Всего за время пандемии в Испании COVID-19 унёс жизни свыше 50 тысяч человек.