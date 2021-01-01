Дувр-Кале: на границе всё спокойно

В Дувре и Кале в первый день нового года и новых правил довольно спокойно. После пробок и протестов в декабре, когда дальнобойщики хотели успеть "прорваться" через пролив по старым правилам, ситуация пришла в норму.

Дэвид Чейзен, Euronews, Кале:

"По словам руководителей порта здесь, в Кале, большая часть бумажной работы будет проводиться на самом деле не на бумаге, а онлайн. И те водители грузовиков, которые приедут сюда, будут надеяться, что все касающиеся их формальности уже будут улажены. Фуры будут отправлять либо на "зелёную" полосу — прямой путь, или на "оранжевую" — если необходимы дополнительные проверки как раз из-за того, что не всё удалось сделать онлайн".

На ситуацию влияет не только новая форма отношений между Великобританией и Евросоюзом, но и пандемия. Для прохода через границу медицинские документы также важны, как и таможенные.

Виктория Смит, Euronews, Дувр:

"Водители, в дополнение ко всем прочим бумагам, должны иметь с собой ещё и отрицательный результат теста на ковид, полученный не раньше чем за 72 часа. Без этого в порт Дувра их не пустят. За этим следят в том числе военные. Полиция также наготове: если возникнут пробки, они перенаправят движение на другие дороги в окрестностях Дувра. Правительство ещё в течение полугода не получит полного контроля над товарами, которые прибывают на остров из Евросоюза, и причина этому именно коронакризис. Определённые усилия прикладываются, и теперь нужно подождать и посмотреть, что будет происходить в Дувре в ближайшие недели и месяцы".