Польский университет оштрафовали за прививки знаменитостям

Варшавский медицинский университет будет оштрафован как минимум на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за то, что вне очереди делал прививки от коронавируса знаменитостям и политикам. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

"Нарушения, обнаруженные только в первый день [проверок], служат основанием для наложения штрафа в размере, превышающем 250 тыс. злотых ($70 тыс.), - отметил министр. - Это минимальное наказание для Варшавского медицинского университета за нарушение норм Национальной программы вакцинации".

Как подчеркнул министр, наказание может стать еще более суровым, если университету будет урезано финансирование.

Скандал вокруг вакцинации вне очереди знаменитостей и политиков разгорелся в Польше в первых числах января. Прививки были сделаны в том числе евродепутату Лешеку Миллеру и актрисе Кристине Янде. Причастные объяснили свои действия тем, что им предложили лишние дозы вакцины, которые в случае их отказа пропадут. По словам министра, знаменитости и политики были записаны как врачи.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Прививки уже сделали 85 тыс. человек, в страну поступило 670 тыс. доз вакцины. С 15 января в список на вакцинацию начнут записывать всех желающих. Прививки делают на бесплатной и добровольной основе. Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, дающие возможность не соблюдать ряд действующих ограничений.