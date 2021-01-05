Выборы в США: схватка за Сенат

Выборы окончены, да здравствуют выборы!

Во вторник в штате Джорджия проходит второй тур голосования, на кону - контроль над верхней палатой Конгресса США.

В настоящий момент Сенат - в руках республиканцев.

Если они его сохранят, то это позволит оппонентам президента от Демократической партии блокировать законодательные инициативы и назначения.

В Джорджию приехал Дональд Трамп, на митинге он говорил о своем: "Ну вы проигрываете и проигрываете, и вы уходите, говоря себе - может, я будут баллотироваться в следующий раз, а может, и нет, но когда вы выигрываете, полностью разгромив противника, а вашу победу у вас крадут, то это никуда не годится".

В случае, если по результатам второго тура в Сенат проходят представители Демпартии, то у вице-президента Камалы Харрис при равном распределении голосов появится возможность при утверждении той или иной законодательной инициативы использовать свой мандат, склоняя чашу весов в пользу Белого дома.

Джо Байден, избранный президент США: "Власть - в буквальном смысле - сейчас в ваших руках. Никогда за все мои годы политике выборы в штате не имели такого судьбоносного значения, как те, что пройдут сегодня. И это не на грядущие четыре года, это на будущее, которое за горизонтом".

От республиканцев баллотируются Дэвид Пердью и Келли Леффлер, от демократов Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок.

Все опросы общественного мнения показывают, что шансы политиков примерно равны, так что нынешняя схватка будет очень жесткой, и за ее ходом будут внимательно наблюдать и на Капитолийском холме, и в Белом доме, и в делавэрском Вилмингтоне, где располагается штаб-квартира Байдена.