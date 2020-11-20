Выборы в США: власти Джорджии подтвердили победу Джо Байдена

Власти Джорджии после пересчета голосов подтвердили победу Джо Байдена. Политик стал первым демократом, выигрывшем голосование на выборах президента в этом штате за последние почти четверть века.

Это стало своеобразном подарком на день рождения избранного лидера США - 20-го ноября ему исполняется 78 лет.

Пересчет вручную был произведен, поскольку Трампа и Байдена отделяли менее процента поступивших бюллетеней.

Трамп сократил свое отставание на 1 400 голосов, но преимущества не обеспечил. Процедура заняла больше двух недель.

Но основная интрига, которая может осложнить будущее президентство Байдена. связана с выборами в Сенат от Джорджии.

В случае, если во втором туре этого голосования (5-го января будущего года) демократы выигрывают оба мандата от штата, то они смогут контролировать верхнюю палату Конгресса.

Если одно из мест уйдет республиканцам, то тогда уже эта партия сохранит контроль, и в этом случае 46-му президенту придется вести почти всегда сложные переговоры, чтобы добиться компромисса при принятии законов.

Как сообщает ТАСС, если победа Байдена будет официально подтверждена выборщиками на их будущей коллегии, в момент инаугурации, которая должна состояться 20 января 2021 года, Байдену будет 78 лет и 61 день. Он станет самым пожилым президентом в истории страны.