Выборы в Джорджии: подсчет бюллетеней продолжается

На выборах в штате Джорджия jфициально подсчет голосов еще не завершен, но, как отмечается, кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок получает 50,5% голосов, Леффлер - 49,5%.

Подсчет бюллетеней продлится до конца недели.

Отмечается, что первоначально лидировали демократы, но к утру среды республиканцы запаслись небольшим преимуществом, которое впоследствии утратили.

Второй тур выборов в Сенат - финальный акт перед инаугурацией Джо Байдена, в случае сохранения контроля республиканцев над верхней палатой Конгресса, 46-му президенту будет значительно сложнее проводить законопроекты и осуществлять назначения на ключевые посты в своей администрации.

В корреспонденции "Ассошиэйтид Пресс" отмечается, что за кандидатов от Демпартии голосовалди главным образом афроамериканцы, молодежь и те, кто зарабатывает менее 50 тысяч долларов в год.

За республиканцев голосовали те, кто находится в диаметрально противоложной ситуации - это белые обеспеченные люди старше 40 лет.

Но при этом и те, и другие едины в одном - вопрос контроля Сената оказался определяющим в выражении их политических предпочтений.