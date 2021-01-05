Франция: трудности вакцинации

Столкнувшись с критикой своей слишком медленной кампании по вакцинации против Covid-19, Франция пообещала "усилить, ускорить и упростить" свою стратегию, чтобы наверстать упущенное. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Он сообщил, что в минувший понедельник прививки были сделаны 2 тыс человек и пообещал, что к концу января начнётся вакцинация граждан старше 75 лет, которые живут вне домов для престарелых, а также пожарных и медперсонала старше 50 лет. Это 5 млн человек, и имеющихся доз вакцины для этого пока недостаточно.

После официального старта кампании по вакцинации 27 декабря первую инъекцию препарата к 1 января получили 500 французов. Критики назвали это скандалом, сравнив с Германией, где за тот же период были вакцинированы 200 тыс человек. Для обсуждения этой проблемы президент Эммануэль Макрон провёл совещание с участием специалистов и премьер-министра Жана Кастекса для обсуждения этого затора.

В настоящее время Франция еженедельно получает по 500 тысяч доз вакцины Pfizer. Еще 500 тыс доз вакцины Moderna будут добавляться каждый месяц после утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Что касается их распределения, минздрав объявил об открытии сотни новых центров для вакцинации уже на этой недели, пообещав, что их число будет постоянно наращиваться.

Французские эпидемиологи считают, что к концу марта нужно успеть сделать от 5 до 10 млн прививок. Только в таком случае, по их мнению, они смогут повлиять на распространение вируса.

При этом из всех европейцев французы, пожалуй, хуже всех относятся к вакцинации. По данным соцопросов нет препаратам сказали около 60% граждан Франции против 30% в Великобритании и 20% в Германии.