Франция голосует за закон "о борьбе с сепаратизмом"

347 голосов "за" и 151 "против" - вызывающий споры законопроект, призванный обеспечить "соблюдение принципов Республики", он же законопроект "о борьбе с сепаратизмом", принят во вторник в первом чтении во французской Национальной Ассамблее. Следующий этап - Сенат, где слушания пройдут в конце марта. Законопроект может быть одобрен уже этой весной.

Анонсированный в октябре президентом Франции Эмманюэлем Макроном законопроект предусматривает, в частности, следующие меры:

- обеспечение нейтралитета госучреждний;

- борьбу с распространением ненависти в интернете;

- надзор над обучением на дому;

- усиленный контроль над деятельностью НКО;

- прозрачность финансирования религиозных структур;

- борьбу с "сертификатами о невинности", полигамией и принуждением к браку.

Текст законопроекта вызвал волну критики как правых и ультраправых партий, считающих эти меры недостаточными из-за отсутствия ограничений на ношение платка или контроль за радикализацией, так и левых, видящих в них стигматизирующий мусульман подтекст. Активисты и академическое сообщество опасаются ущемления прав НКО.

В воскресенье около двухсот противников законопроекта собрались в центре Парижа на митинг. Недовольство у протестующих вызывает, в том числе, вмешательство государства в деятельность неправительственных организаций вплоть до возможного запрета на работу некоторых из них. Манифестанты также обвиняют правительство в исламофобии.