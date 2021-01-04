Роботы-компаньоны и умные маски: как технологии помогают в пандемию?

На протяжении десятилетий Япония была мировым лидером в области технологий, в частности, электроники. И она доказала это во время пандемии COVID-19.

Мы узнаем, как Япония использует технологии как средство улучшения коммуникации между людьми - в то время, когда нас просят держаться друг от друга на расстоянии.

Префектура Сидзуока известна своими чайными плантациями и потрясающим видом на гору Фудзи. Город Фудзиэда процветает, предлагая высокое качество жизни своему 140 000 населению.

Из-за пандемии многих пожилых людей, живущих в одиночку или в домах престарелых, не могут посещать родные и друзья. И появились опасения, что это может повлиять на их психическое здоровье. И власти решили предоставить им аренду необычного компаньона.... PaPeRo.

Благодаря функции распознавания речи на основе искусственного интеллекта этот робот размером с ребенка помогает пожилым людям практиковаться в общении. Он позволяет им оставаться на связи с близкими, обмениваясь текстовыми сообщениями или фотографиями. Его также можно использовать для мониторинга состояния здоровья путем выявления изменений в показателях активности.

Фудзиэда был одним из первых городов в Японии, где в разгар пандемии была опробована эта схема.

PaPeRo может делать снимки и отправлять их родственникам, живущим далеко. Однажды, робот сфотографировал бабушку, которая упала, и отправил снимок семье. Они сразу же позвонили ей и обнаружили, что у нее перелом и она не может двигаться. Благодаря Papero они узнали, что произошло чрезвычайное происшествие, и смогли отвезти бабушку к больницу Макита Цуёши начальник отдела мэрии Фудзиэды

Создатель PaPeRo, японская компания по информационным технологиям и электронике NEC Corporation, считает, что подобные роботы могут, как это ни парадоксально, заставить людей общаться ближе.

Я начал разработку PaPeRo, когда понял, что моя мать живет далеко, а я хотел иметь возможность присматривать за ней. Жить в одиночестве грустно, поэтому люди хотят с кем-то общаться. PaPeRo дает такую возможность общения - ей можно пользоваться хоть 15 раз в день, хоть все 50 Мацуда Цугухиро разработчик PaPeRo, NEC Corporation

Инновации, как правило, ускоряются во время кризисов. До пандемии COVID-19 этот японский стартап испытывал роботов-переводчиков для помощи туристам в аэропортах, но проект застопорился.

Поскольку большинство людей в мире носят защитные маски от коронавируса, компания решила использовать то же программное обеспечение, но уже для создания умной маски.

Компания Donut Robotics говорит, что ее маска C-FACE — первая в мире, которая подключается к интернету через Bluetooth.

Как робототехническая компания, мы думали о том, что могли бы сделать. И нам пришла идея создания маски, которую можно подключить к смартфону, маски, которая может помочь сохранить социальную дистанцию, маски, которая может оцифровать голоса или переводить. И мы решили двигаться в этом направлении Оно Тайсуке исполнительный директор Donut Robotics

Благодаря приложению на устройствах маска может переводить речь на несколько языков при помощи встроенного микрофона, усиливать голос владельца или расшифровывать речь.

Людям нужен социум: технологии не могут заменить общения вживую. Однако, когда это невозможно или мы должны держаться подальше друг от друга для нашего же блага, это определенно может помочь сделать общение между нами немного лучше…