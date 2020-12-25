От сердца к сердцу: волонтёры поздравляют врачей

В Нижнем Новгороде врачей поздравляют волонтёры и дети. В "коронавирусные" отделения больниц добровольцы привозят ёлки и подарки, сделанные руками школьников. Участники акции #МыВместе благодарят медиков, которые уже много месяцев борются с пандемией, а также хотя поддержать и пациентов.

Рустам Айзатуллин, волонтёр:

"У нас подключились несколько школ и колледжей к акции. Детишки делают открытки своими руками и предложили ещё сделать дополнительно украшения для новогодней елки, и так родилась идея сделать врачам приятное".

Александр Губанов, главный врач больницы №33 Нижнего Новгорода:

"Пациенты, которые у нас лежат с коронавирусной инфекцией, уже перенесли психологическую травму и любое внимание, любой акцент на новогоднем настроении помогает в лечении этих больных".

Такие мероприятия проходят во многих городах России. #МыВместе — инициатива, возникшая в марте, во время первой волны, и одной из её изначальных целей была именно поддержка медицинских работников. С тех пор поле деятельности волонтёров значительно расширилось.