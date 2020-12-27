Социальный дальномер: дайте два

Ультразвуковой дальномер как модный аксессуар: российская компания представила небольшое устройство, помогающее соблюдать социальную дистанцию. Девайс в виде смайлика будет мигать светодиодами и вибрировать, если кто-то подошёл к его носителю ближе, чем на полтора метра. Дальномер может быть неотъемлемой частью худи или свитера, а может быть и отдельным.

Антон Артемчук, заведующий лабораторией ВШЭ:

"Такое устройство может быть участником почти любого общественного мероприятия: на входе вам дают такие штуки — не обязательно работающие именно так, но следящие за тем, чтобы вы соблюдали меры безопасности".

Технические и промышленные эксперты встретили новость не без скептицизма. По их словам это, мягко говоря, не последнее слово техники: устройств для автоматического контроля социальной дистанции за год появилось немало.

Алексей Панёв, генеральный директор компании Navigine:

"Как нишевая дизайнерская вещь — это очень крутая придумка, но использовать её в массах с технологической точки зрения пока не оправдано. Конкретно с этой реализацией мне, например, не очень понятно, как она будет работать, если человек подходит к вам сзади: принцип действия этого сенсора таков, что он меряет вперёд. А что произойдёт, если к вам подошли сзади или сбоку, я не знаю".

Конечно, всегда можно купить два девайса и один повесить на спину. Но изобретали и не утверждали, что создали идеальное устройство. По их словам, это скорее модный аксессуар, отвечающий трендам сезона. Но главное — это устройство призвано служить напоминанием о том, что социальную дистанцию должны соблюдать люди, а не электроника.