Мода в эпоху пандемии

Из-за пандемии коронавируса обычно гламурная Лондонская неделя моды в этом году выглядит довольно тусклой и в основном проходит в онлайне. У создателей и представителей индустрии появилась возможность взглянуть на моду под другим углом и открыть себя заново. Так, бренд Burberry вместо подиума и привычной зрительской аудитории выбрал для своего показа коллекции весна-2021 обычный лес, отправив моделей дефилировать по лесным тропинкам и полянам.

Имран Амед, основатель издания The Business of Fashion: "Я смотрел показ вживую, а потом и в видео-формате. Ощущения совсем не те. Знаете, когда одежду можно рассмотреть вблизи, то порой даже слышишь шум ткани или украшений - как на показах Пако Рабана. Вы можете услышать звук кольчуги, спускающейся по подиуму. Я хочу сказать, что существуют элементы физического шоу, способы точного воспроизведения которых технологиям еще предстоит найти".

Говорят, что пандемия заставила модный бизнес резко переосмыслить принципы работы. Во многом это касается организации традиционного календаря сезонных недель моды, проводимых два раза в год в таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж, и использования новых технологий.

Имран Амед: "Одним из результатов этой ситуации станет то, что индустрия будет вынуждена взглянуть на неделю моды в том виде, в котором она существует сегодня, и подумать о других путях. Я не думаю, что мы полностью избавимся от недель моды. Но в то же время, на мой взгляд, появятся новые способы демонстрации одежды, которых мы еще не видели".

В любом случае кризис Covid-19 уже дал возможность таким способам заявить о себе.