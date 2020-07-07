Высокая мода в эпоху пандемии

Неделя высокой моды в Париже на этот раз из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме. В этом году пока не было ни одного показа - многие дизайнеры и креативные руководители модных домов предпочли представить свои коллекции осень/зима - 2021 в нестандартном формате, проявив завидную изобретательность. Сейчас поклонники Haute Couture открывают для себя новинки моды с помощью интернета.

Диана Пернет, модный критик: "Когда смотришь на это дома, ощущения другие. Однако, как я уже говорила в Академии изящных искусств в Антверпене, когда я смотрела это по своему компьютеру, то была полностью увлечена. Так что речь не о том, что это что-то невозможное. Это вопрос инноваций, творчества".

Ливанский дизайнер Джордж Хобейка представил фильм с показом своей новой коллекции осень-зима 2021 "Мадам президент". Он описывает ее как "проблеск новой эры устремлений, когда женщины и мужчины объединяют свои силы, чтобы потребовать уважения, равенства и лучшего будущего".

Однако для всех модных домов на сегодня главным остается вопрос выживания.

Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior: "Риск для всей индустрии моды очень высок. Я чувствую большую ответственность, потому что в любом случае я знаю, насколько эта отрасль важна для таких стран, как Франция и Италия. Я прекрасно понимаю, что это важно для наших цепочек поставок, например, наши ателье. Мы крупная компания с 7000 сотрудников, поэтому я думаю, что нам нужно серьезно работать и пытаться дать надежду на будущее".

И даже в таких условиях Dior установил очень высокую планку в рамках онлайн-недели моды в Париже, представив 15-минутный короткометражный фильм с русалками и нимфами, снятый режиссером Маттео Гарроне. В коллекцию по мотивам Théâtre de la Mode вошли 37 миниатюрных нарядов.