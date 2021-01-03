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Норвегия

Первые потери из-за новых санкций

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 Павел Барсуков
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Трубы на острове Рюген
Трубы на острове Рюген   -   Авторское право  FRANK HORMANN/AP2009
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Норвежская сертификационная компания прекращает деятельность, связанную с газопроводом "Северный поток-2". Фирма предоставляла услуги судам, обслуживающим строительство сооружения. Однако теперь вынуждена отменить эти мероприятия из-за угрозы санкций США.

Ранее американский конгресс преодолел вето президента Трампа и принял проект оборонного бюджета на этот год. Среди прочего, документ предусматривает и санкции против компаний, связанных с газопроводами "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Северный поток" предусматривает строительство двух ниток через Балтийское море из России в Германию. Сейчас он готов на 93%. В декабре 2019 года строительство уже приостанавливали из-за санкций: тогда они угрожали швейцарской компании, клавшей трубы. Месяц назад работы удалось возобновить.

Видеомонтаж • Павел Барсуков