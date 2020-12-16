«Что это за альянс?» – Эрдоган раскритиковал санкции США

«Что это за альянс?» – Эрдоган раскритиковал санкции СШАКомментарии
Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американские санкции, введенные против Турции за приобретение российского зенитно-ракетного комплекса. По его словам, американский закон о противодействии соперникам США, на основании которого эти санкции были введены, нарушает национальный суверенитет Турции.
Американский закон о противодействии соперникам ранее критиковали и в Европе, особенно в связи с санкциями за строительство газопровода "Северный поток-2". Но для Турции у Евросоюза нашлись собственные санкции.
Шарль Мишель, председатель Европейского совета: «Мы приняли решение ввести санкции против Турции, одновременно работая над конструктивной повесткой дня и диалогом, которые могут увенчаться успехом, если Турция прекратит односторонние действия и враждебную риторику в отношении ЕС и его государств-членов».
Поводом для санкций Евросоюза стала геологоразведочная деятельность Турции в морской экономической зоне Кипра и Греции. Германия, Испания и Италия настояли на их более мягком варианте. За жёсткие санкции вместе с пострадавшими странами ратовала Франция, за более мягкий вариант.