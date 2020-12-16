«Что это за альянс?» – Эрдоган раскритиковал санкции США

Президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал американские санкции, введенные против Турции за приобретение российского зенитно-ракетного комплекса. По его словам, американский закон о противодействии соперникам США, на основании которого эти санкции были введены, нарушает национальный суверенитет Турции.

Что это за альянс такой? Что за партнерство? Это открытое нападение на наши суверенные права. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Американский закон о противодействии соперникам ранее критиковали и в Европе, особенно в связи с санкциями за строительство газопровода "Северный поток-2". Но для Турции у Евросоюза нашлись собственные санкции.

Шарль Мишель, председатель Европейского совета: «Мы приняли решение ввести санкции против Турции, одновременно работая над конструктивной повесткой дня и диалогом, которые могут увенчаться успехом, если Турция прекратит односторонние действия и враждебную риторику в отношении ЕС и его государств-членов».

Поводом для санкций Евросоюза стала геологоразведочная деятельность Турции в морской экономической зоне Кипра и Греции. Германия, Испания и Италия настояли на их более мягком варианте. За жёсткие санкции вместе с пострадавшими странами ратовала Франция, за более мягкий вариант.