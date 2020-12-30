Россия расширила санкции против Великобритании из-за дела Навального

Москва расширяет список британских подданных, которым запрещен въезд в Россию. Нота соответствующего содержания была вручена послу Великобритании в России Деборе Броннерт.

В список вошли лица, причастные к "нагнетанию антироссийской санкционной активности".

МИД РФ объяснил этот шаг "принципом взаимности" в ответ на "неконструктивные и недружественные действия британских властей, связанные с принятием в октябре этого года неприемлемых и необоснованных ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным".

В середине октября Великобритания и ЕС ввели санкции против россиян, причастных, с их точки зрения, к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).