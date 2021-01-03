Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

Знаменитого американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом. В больницу его отправили, как только тест дал положительный результат.

У 87-летнего журналиста много проблем со здоровьем: у него диагностирован диабет, в позапрошлом году он перенес третий в жизни инфаркт, в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Несколько лет назад Кинг вошел в книгу рекордов Гиннесса. Его шоу на канале CNN было отмечено самое продолжительное по сроку существования на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.