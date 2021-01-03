Протесты в Иерусалиме: "Нетаньяху должен уйти!"

В Иерусалиме прошли новые акции протеста с требованиями оставки Биньямина Нетаньяху. Их участники настаивают на том, что израильский премьер-министр, которому предъявлены обвинения в коррупции, не может должным образом руководить страной и должен подать в отставку. Ему вменяют в вину и проваленную кампанию по борьбе с COVID-19.

Около 2 тыс демонстрантов собрались у правительственной резиденции. Некоторые принесли с собой макеты подводных лодок, символизирующие коррупционный скандал, связанный с израильско-немецким контрактом на закупку трёх субмарин и четырёх военных катеров.

Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении крупных взяток от партнёров-миллиардеров и медиа-магнатов. В ближайшие недели начнутся судебные слушания по его делу. Свою вину израильский премьер отрицает.