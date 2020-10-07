Израиль: протесты против Нетаньяху

Израильтяне, несмотря на карантинные ограничения, снова вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива и других городов страны. Демонстранты выразили недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией в области здравоохранения. "Тиран", "Деспот", - выкрикивали участники акции, и призывали Нетаньяху уйти в отставку.

Ротем Цедек, участница протеста: "Я сейчас без работы. До коронавируса я была официанткой, но они закрыли все рестораны. Потом их на какое-то время открыли, но закрыли снова. У меня не было ни денег, ни работы в течение многих месяцев. Я не испытываю оптимизма в отношении развития ситуации. Мне кажется, будет очень плохо".

В ходе маршей в крупных городах отмечались столкновения манифестантов с полицией.

Власти объясняют введение жестких ограничительных мер необходимостью сдержать распространение коронавируса. С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин. По меньшей мере до 14 октября в стране останутся закрытыми школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов. Действуют и ограничения на передвижения граждан и собрания и акции протеста.