"Нетаньяху должен уйти!"

Тысячи израильтян в субботу вечером провели митинг перед официальной резиденцией Биньямина Нетаньяху, требуя отставки премьер-министра в преддверии парламентских выборов - четвёртых в стране за последние менее чем два года.

Еженедельные протесты против Нетаньяху не прекращаются с июля. Но они потеряли силу в последние месяцы отчасти из-за холодной зимней погоды - отчасти после того, как в декабре было объявлено о проведении досрочных выборов. Субботняя акция в центре Иерусалима стал крупнейшей за последние месяцы.

Протестующие считают, что Нетаньяху не может занимать пост премьер-министра, пока его судят по многочисленным обвинениям в коррупции:

"Я хочу, чтобы глава правительства помогал мне, помогал моим родным и близким, заботился о людях. А когда он этого не делает, это означает, что что-то идёт не так. И так было уже давно, но люди наконец проснулись, и я надеюсь, что это наконец изменится".

"Я здесь, чтобы свергнуть Биньямина Нетаньяху. Мы протестуем с лета, ожидая, что в Израиле будет лучше".

Возмущение вызывает также неэффективное, по мнению протестующих,, управление коронавирусным кризисом. Но Нетаньяху рассчитывает, что успешная кампания по вакцинации приведет его к победе: около 75% взрослого населения было вакцинировано менее чем за три месяца, и в последние недели вновь заработала экономика.

Но более 6000 израильтян умерли от COVID-19, бизнес сильно пострадал от многократных блокировок, а уровень безработицы по-прежнему высок. Многие из протестующих потеряли работу или были вынуждены закрыть свои предприятия.

```"Мы спасаем страну. Мы боремся с коррупцией, мы - надежда'', - написано на плакатах.

Опросы общественного мнения прогнозируют во вторник напряженную гонку, в которой Нетаньяху и его союзники попытаются получить большинство из 120 мест в Кнессете. Если верить результатам опросов, Израиль ждут потом долгие коалиционные переговоры, а возможно и беспрецедентные пятые выборы за столь короткий период времени.