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Биткойн: новый рекорд

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 Лев Удольский
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Биткойн: новый рекорд
Авторское право  Frank Jordans/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Биткойн установил новый рекорд, превысив отметку в 31 тысячу долларов. Всего за сутки он подорожал более, чем на 6%. Криптовалюта взлетела в цене за два последние месяца – ещё в конце октября стоимость одного биткойна была около 12 тысяч долларов, а в марте она опускалась до 5 тысяч.

Такое положение дел вновь привело к заметному росту цен на видеокарты, которые используются для расчётов, необходимых для функционирования криптовалюты.

По мнению экспертов, интерес крупных инвесторов к биткойну связан с тем, что его рассматривают как способ сохранения средств в непростые для мировой экономики времена, когда продолжается снижение цен на золото и прогнозируется падение курса доллара.