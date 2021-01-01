Европа идёт к нормальной жизни в 2021 году

Вас поздравляет с Новым годом Даррен МакКаффри. Он ведёт программу "О положении Союза": "Надеюсь, вы хорошо отпраздновали (отпразднуете) Рождество и мирно отдохнули в конце самого необычного из последних лет. Но уже наступил новый 2021-й, это новый старт, хотя не совсем.

Плата за выход из клуба

Вместо этого Европейский Союз вынужден бороться с главными проблемами 2020 года. Это коронавирус, но сначала "брексит". Ясно, что после многих лет переговоров и переходного периода отношения между и ЕС и вышедшего из него Соединённого Королевства коренным образом изменились.

Шарль Мишель, Председатель Европейского Совета:

"Все понимают, что равные условия игры являются высшим приоритетом для Европейского Союза по очевидным и вполне законным причинам. Все понимают, что если вы воспользуетесь своим правом покинуть клуб, то будут последствия".

Массовая вакцинация

В 2021 году самая большая и сложная задача - это попытаться положить конец пандемии коронавируса и провести вакцинации в масштабах, невиданных ранее в Европе. Сотни миллионов из нас получат прививки в ближайшие месяцы в надежде, что жизнь, наконец, вернется к нормальному состоянию.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения:

"Я бы не стала предсказывать сроки. Я могу лишь сказать, что мы используем все возможности для развертывания программ вакцинации в странах-членах. Нам необходимо сделать уколы огромному количеству людей. Поэтому я прошу граждан. Я знаю, что все устали от того, как нам пришлось жить в течение последнего года, но нам нужно и дальше осуществлять важные меры ещё несколько месяцев, пока у нас не будет охвачен достаточный процент населения".

Также впереди в этом году нам предстоит несколько важных политических моментов. Во-первых, кто возьмёт на себя в Германии руководство ХДС, крупнейшей политической партии Европы, и, в конечном итоге, получит наибольшие шансы заменить уходящую в отставку Ангелу Меркель? Немцы идут на выборы в сентябре, Нидерланды в марте.

Три приоритета Португалии

Тем временем, Португалия переняла пост страны-председателя Европейского Союза. У неё теперь много забот.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

«У португальского председательства есть три приоритета. Во-первых, восстановление экономики. Сейчас время действовать, время видеть результаты, поэтому нужно будет выполнять национальные планы восстановления. Второй приоритет - развитие общественной опоры. Нужно усилить социальную защиту, чтобы никто не остался позади. Также совершенно очевидно, что у ЕС должна быть общая политика в области здравоохранения, общее видение. Третий приоритет: нам необходимо укрепить нашу стратегическую автономию. Мы хотим подтвердить международные отношения между Европой и африканским континентом, мы хотим укрепить трансатлантические отношения, не только с президентом Байденом, но и со странами Латинской Америки, и продвинуться вперед в некоторых очень трудных направлениях, например, к соглашению с МЕРКОСУР».

Кроме того, отложенный саммит по изменению климата, самый значительный после Парижа, должен пройти в Глазго.

Цена автономии

Между тем, через несколько недель Джо Байден должен быть приведен к присяге в качестве президента США, а затем ожидается визит его в Брюссель.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности:

«Автономия имеет свою цену. Чтобы достичь совершеннолетия, нужно взять на себя ответственность, ты больше не живешь с папой и мамой. Автономия имеет свою цену. Чтобы стать взрослым, нужно взять на себя ответственность. В Европе то же самое. Автономия не даётся бесплатно. Если вы хотите жить под защитным зонтом Соединённых Штатов с военной точки зрения, то это, безусловно, дешевле, но вы остаётесь в зависимом положении".

Вы наверное, встретили Новый год совсем по-другому на этот раз. Многие люди собирались и праздновали очень необычными и странными способами. Это, чтобы вернуться к нормальной жизни в 2021 году".