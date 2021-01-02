Франция: 12 комендантских часов

Во Франции в 15 департаментах на юго-востоке страны ужесточается комендантский час: запрет на передвижение по улице будут действовать не с 8 вечера, как в других районах, а уже с 6 — и продолжаться до шести утра.

Власти обещают пересмотреть список регионов уже через неделю, если ситуация улучшится.

_"Это наверное необходимое зло. Темпы заражения в Ницце сейчас очень высоки и, может быть, такие меры позволять их снизить, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни".

_

"Будет только хуже — для тех, кто возвращается с работы и не сможет зайти в магазин в будние дни. И им придётся всем одновременно идти в по магазинам в выходные".

В Италии на 11 дней отложили открытие горнолыжных курортов, запланированное на 7-е число — его перенесли на 18-е. Власти страны пока обеспокоены ростом числа инфицированных. Ежесуточный прирост в стране сократился примерно вдвое по сравнению с пиком в ноябре, но всё ещё составляет около 20 тысяч случаев.

В Великобритании медики готовятся к возможному новому всплеску числа госпитализаций из-за нового штамма. В субботу в королевстве зафиксирован антирекорд — 57725 зарегистрированных новых случаев.

На этом фоне Израиль выходит в лидеры по доле уже вакцинированных граждан: прививку получили около миллиона израильтян, почти 12% населения.

При этом Индия — одна из самых населённых стран мира — пока только отрабатывает схемы распространения препаратов и массовой вакцинации. На стадии клинических испытаний в стране сейчас находятся сразу шесть вакцин, в том числе российская "Спутник V".