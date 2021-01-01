Гвинея прививается "Спутником"

В Гвинее стартовала экспериментальная кампания с использованием российской вакцины "Спутник". Первые прививки были сделаны группе высших должностных лиц, вакцинация транслировалась по телевидению. Сообщается, что помимо "Спутника" в стране будут использоваться и препараты других производителей.

Сакоба Кейта, глава Агентства национальной безопасности в области здравоохранения, уточнил: "Мы заказали из России 2 миллиона доз для вакцинации уязвимых групп, мы также разместили заказы в Китайской Народной Республике. Это доказывает готовность правительства перейти в наступление, задействовать стратегию, которая хорошо послужила нам во время вспышки Эболы".

Сообщается, что интерес к "Спутнику", разработке центра имени Гамалеи, выразили около 50 стран мира, в том числе и в Африке. На Черном континенте документацию по "Спутнику" изучают Нигерия и Эфиопия. А в Аргентине и Беларуси население уже прививают российской вакциной.