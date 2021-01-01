В чем особенность финской сауны?

Старая финская поговорка гласит, что любую болезнь можно излечить "сауной, духом или смолой", но, кажется COVID в список этих недугов не входит. Из-за ограничений, связанных с пандемией, большинство финских саун закрыты с начала декабря, а те, которые открыты, работают с жесткими ограничениями.

По иронии судьбы, именно в декабре главная соперница (или лучшая подруга?) русской бани финская сауна получила статус культурного наследия ЮНЕСКО. Власти надеются, что в "некоронавирусном" будущем решение ЮНЕСКО привлечет в страну любителей попариться.

"Мир сейчас полон плохих новостей, поэтому эта прекрасная новость - именно то, что нам было нужно, - сказала старший советник финского Агентства по культурному наследию Лина Марсио. - Она дает нам возможность оценить нашу культуру и привлечь к ней внимание".

Так что же такое финская сауна и чем она уникальна?

У каждой сауны своя индивидуальность

Раяпортти города Тампере, который называют "мировой столицей саун", - одна из старейших общественных саун Финляндии. Она принимает посетителей с начала XX века. Ее внутренний двор, окруженный старинными постройками, обычно заполнен распаренными людьми, обернутыми в полотенце, но сейчас он пуст.

По информации Финского национального реестра живого наследия, среднестатистический финн впервые попадает в сауну в возрасте шести месяцев, а иногда и меньше, и возвращается сюда примерно раз в десять дней на протяжении всей жизни.

Финны парятся в сауне. Vitnija Saldava/AP

"У каждой сауны в Финляндии своя индивидуальность, - рассказывает 39-летняя Клаудия Рехваген, которая посещает в Раяпортти несколько раз в неделю. - Раяпортти - старая, дружелюбная леди. Она может быть строгой, но никогда не бывает в плохом настроении".

Клаудия приехала в Финляндию учиться, когда ей было 17 лет. О том, что такое сауна, она знала из детства, проведенного в Восточной Германии, но приехав сюда, открыла ее для себя заново.

"В Германии, например, нам не разрешали самим лить воду на камни. В Финляндии в сауне парятся все, и это нормально. Главное - прислушиваться к собственному телу", - говорит она.

По ее мнению, главное отличие финской сауны от русской бани или турецкого хамама, в том, что культура финской сауны более демократична: в Финляндии парятся все, независимо от пола, возраста или социального положения. "Я думаю, занести финскую сауну в список ЮНЕСКО было правильное решение", - считает Рехваген.

В Финляндии с населением 5,5 млн. человек примерно 3,2 млн. саун. У большинства финнов есть сауна дома или в здании, где они живут. Традиционно празднование Рождества и Нового года сопровождается посещением сауны. Температура в финской сауне, как правило, составляет 70-105°C. Горячий, но мягкий пар местные называют "löyly". Как и россияне, они высоко ценят березовые веники и прыжки в ледяную воду близлежащего водоема. Благо, в стране около 188 тысяч озер.

"Сауна - это часть финской повседневной жизни и наших праздников, - говорит Марсио. - В сауне мы расслабляемся, наслаждаемся жизнью и общаемся".

У финской сауны даже есть собственные эмоджи. Finnish Foreign Ministry via AP

Что изменит статус культурного наследия ЮНЕСКО?

Другие культурные традиции, которые попали в список ЮНЕСКО включают в себя верблюжьи бега в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане или соревнования по скашиванию травы в Боснии и Герцеговине.

Несмотря на то, что большинству культурных традиций в списке не грозит исчезновение в ближайшем будущем, Марсио считает, что необходимо предпринимать меры по их сохранению. Включение в реестр обязывает Финляндию каждые шесть лет отчитываться перед ЮНЕСКО о работе, проделанной для сохранения культуры похода в сауну.

Самые старые общественные сауны, которые практически исчезли с 1950 гг., должны получить особую защиту. Финское правительство также обязалось довести их число до 100. Три общественные сауны будут защищены специальным законодательством. Это Котихарью и Арла в столице Хельсинки, а также Раяпортти. "Так мы позаботимся о том, чтобы эти сауны сохранились через 50, 100, даже 200 лет", - считает Марсио.

Одной из мер, предпринимаемых властями, стали исследования того, как сауна влияет на здоровье и окружающую среду. Считается, что регулярные походы в сауну снижают риск высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом дровяные сауны выбрасывают в атмосферу сажу и другие вредные частицы. По данным финских органов здравоохранения, сжигание дров в ответе за более чем половину вредных выбросов в стране. "Мы должны будем найти решение для того, чтобы продолжать эту практику более устойчивым образом", - говорит Марсио.