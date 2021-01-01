Новый год в ледяной воде

В Риме новогодняя традиция — купаться 1-го января в Тибре. Причём не просто так, а прыгая с моста Кавур. Считается, что прыгнувший в реку в первый день нового года будет весь год счастлив. Этому обычаю уже почти 60 лет.

"Это прекрасная традиция, и такие традиции надо уважать. Из-за правил в связи с ковидом мы перенесли время на два часа, чтобы избежать скопления людей. Но я всё равно желаю Риму, Италии и всему миру счастливого Нового года!"

В Лиссабоне своя традиция — купаться в Новый год прямо в море. Оно у берегов Португалии и летом не слишком тёплоё.

"Мы начинаем новый год так, чтобы никакие вирусы нас не взяли. В этом году особенно важно, чтобы мы не заболели".

В Нидерландах сотни любителей зимнего купания отправились на пляж под Гаагой даже несмотря на то, что их встречу отменили из-за карантина. Более сознательные граждане обливали себя ледяной морской водой во дворах и на балконах — выкладывая съёмки этого процесса в социальных сетях.