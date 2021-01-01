Девственные буковые леса в Карпатах как природная лаборатория. Эта стабильная экосистема развивалась со времени последнего ледникового периода и сегодня знаменита своим уникальным биоразнообразием, а также необыкновенной способностью к самовосстановлению. Украинские ученые призывают исследовать опыт этих сменяющихся поколение за поколением деревьев, чтобы научить и недавно посаженные леса лучше адаптироваться к климатическим изменениям.

"В этом лесу, на территории заповедника, старым деревьям ничего не угрожает. Все они расположены в охраняемых зонах, где запрещена деятельность человека. Они устойчивы к воздействию климата и не сталкиваются с естественными вредителями, потому что растут в сбалансированной экосистеме, которая сама себя регулирует. На месте поваленных ветром деревьев очень скоро появляются молодые ростки. Благодаря подобному обновлению природы заповеднику ничего не угрожает", - говорит заведующий лабораторией лесоведения в заповеднике Мирослав Кабаль.

Украинские экологи проводят мониторинг данной территории с 2013 года. Эти леса - уникальное генетическое хранилище. Самому старому из местных зеленых обитателей - 500 лет.

Ученые объясняют, как удалось сберечь экосистему: бук - не промышленная древесина, к тому же в составе Австро-Венгрии Закарпатье было еще и экономически отсталым регионом.

В 2017 году расположенные в двенадцати странах Европы леса были признаны природным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.