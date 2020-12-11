Испания и Австрия: ковид разоряет средний класс

В Европе на пике пандемии многие люди, потеряв работу, впервые в жизни нуждаются в помощи. Как справляются с ситуацией в таких странах, как Испания и Австрия?

Бар за долги

Барселона известна свой кипучей деловой и культурной жизнью. Но сегодня у города формируется и другое лицо... все больше жителей сталкиваются с настоящей нуждой.

На фоне санитарного кризиса структуры, занимающиеся распределением продуктов, едва справляются с притоком людей. Испания говорит о появлении "новых бедных".

У Антонио и Кристины трое детей. Пандемия разрушила их семейный бизнес - тапас-бар.

Семья не смогла платить за квартиру и была выселена. С продуктами им помогают благотворительные организации. Для Антонио это тяжело. "Я никогда в жизни подобного не переживал, иначе как бы решил иметь троих детей? У нас все шло прекрасно, а потом что-то сломалось. Когда идешь просить еду, то, честно, испытываешь ужасный стыд".

В сентябре, когда семья потеряла свое жилье, мэрия предложила переждать трудности в туристических апартаментах. Однако и оттуда придется к лету уехать.

Жена Антонио родом из Румынии. Она согласна с мнением, что в Испании формируется прослойка "новых бедных".

"Многие из тех, кто сегодня стоит за бесплатными продуктами, до кризиса о таком и не помышляли, - делится женщина. - Туда очень тяжело идти, но есть ведь надо каждый день. Благодаря таким ассоциациям мы можем рассчитывать на помощь. А как иначе? Без поддержки придется искать что-то в мусорных баках или воровать".

"До ковида мы были нормальной семьей, не богачами, но зарабатывали на жизнь, - добавляет Антонио. - Сейчас единственный наш доход - это 400 евро, которые жена получает в виде социального пособия. Еще нам дают еду. Мы подали заявку на получение нового всеобщего базового дохода, ждем, надеемся, но пока подтверждения нет. Я даже пособия по безработице не получаю, мне оно не положено. Ребенок иногда просит мороженое, а купить не на что".

Мужчина рассказывает, что во время локдауна долги за бар многократно выросли, он понял, что не справится и продал его. "Я отделал бар по своему вкусу, хотел, чтобы там была уютная, расслабляющая атмосфера, к тому же бар был через дорогу от школы, куда мои малыши ходят. Он был моим детищем, но потом все пошло наперекосяк. Очень больно", - признается он..

Пандемия приведет к росту 12-миллионной армии бедных Испании на миллион с лишним. Почему именно эта страна несет такие экономические потери? Директор благотворительной организации De Veí a Veí Рафаэль Мартинес Буньюэл комментирует: "У нас игнорировали важность неформальной экономики. Сегодня мы понимаем, что да, многие люди работали по-черному, и этого сектора больше не существует. Это была невидимая экономика, ее богатство и бедность тоже невидимы.

До начала пандемии мы доставляли 2,5 тонны продовольствия в месяц для 130-140 человек. За 8 месяцев этого года мы раздали более 100 тонн продовольствия".

Власти пытаются помочь, весной было принято решение о введении гарантированного базового дохода для части населения, пока удовлетворено менее процента заявок.

Горячий обед для потерявших дом

Следующая остановка - Австрия, шестая самая богатая страна ЕС. Благополучная Вена, город дворцов, театров, музыки, сегодня, похоже, вынужденно меняет имидж. Здесь растет число обедневших жителей.

Венская ассоциация Volkshilfe активно занимается сбором и распределением продуктов питания. Более дюжины пакетов с едой доставляются ежедневно приют для бездомных Nordlicht. среди его постояльцев - те, кто еще недавно уверенно зарабатывал себе на жизнь. Например, Регина.

Эта гражданка Германии работает в гостиничном секторе, за плечами у нее - контракты по всей Европе. Нынешнюю зиму она должна была трудиться в Австрии, но контракт отменили из-за пандемии.

Регина вспоминает, как попала в приют с двумя своими питомцами: "Сначала я сняла комнату в пансионе, прожила там четыре недели, потом стало ясно, что деньги кончаются. Собаки были голодные, ну и я тоже. Здесь в приюте меня кормят и поят. Без них пришлось бы просить милостыню на улице.

Я никогда раньше не была в такой ситуации. Невозможно ни вперед идти, ни назад повернуть, и таких как я - тысячи и даже миллионы. У меня нервы расшатаны, я беспокоюсь о том, как все сложится дальше. Не знаю, что меня ждет".

Получать горячие обеды в приюте для бездомных - новый опыт для Регины.

Она подала заявление на получение пособия по безработице, но австрийская администрация подсчитала, что ей не хватает 127 отработанных дней. Женщина много трудилась за границей, что затрудняет учет....

Пандемия и экономический кризис особенно сильно ударили по одиноким родителям, владельцам малых предприятий и сезонным работникам.

Директор благотворительной организации Volkshilfe Таня Весели поясняет: "Коронавирусный кризис - словно лупа, через нее видны все болевые точки общества. Сегодня у нас на 70% увеличилась армия тех, кто просит об экстренной помощи, о продуктовых наборах.В очереди стоят люди, которые, как они думали, никогда не будут зависеть от бесплатныхпродуктов, чтобы прокормить свои семьи".

Регина готовится передать просьбу о приеме на работу президенту Австрийской гостиничной ассоциации. Туризм составляет 7% ВВП страны, обычно в секторе ощущается нехватка рабочей силы. Но в последние месяцы из-за карантина большинство отелей пришлось закрыть.

Микаэла Райтерер, глава Ассоциации, обещает помочь женщине. "Когда в конце сентября Германия обнародовала предупреждение, касающееся туризма в Австрию, кризис превратился в настоящую катастрофу, - признает она. - Это очень плохо для Регины. Мои коллеги неохотно нанимают персонал, никто не знает, будет ли третий локдаун. Я обещала Регине использовать мои личные контакты, чтобы помочь найти работу в Австрии".

Европейский союз также старается. К сегодняшнему дню мобилизовано 13,5 миллиардов евро по линии Европейской политики сплочения, эти средства адресованы уязвимым группам населения. Пакет может быть дополнен средствами из других фондов. ЕС призывает к солидарности. Похоже, без нее действительно не обойтись.